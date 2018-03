Stad bindt strijd aan tegen shoppingcenter AARSCHOT DOET POGING OM HANDELAARS TE BESCHERMEN GEERT MERTENS

03 maart 2018

02u44 0 Begijnendijk De Aarschotse gemeenteraad heeft besloten om zich aan te sluiten bij Heist-op-den-Berg in de strijd tegen het nieuwe shoppingcenter dat wordt gebouwd langs de Liersesteenweg. "Om de commerciële belangen van onze handelaars te beschermen", zegt schepen Mattias Paglialunga.

Recht tegenover het rusthuis Edelweis is de bouw gestart van het nieuwe shoppingcenter. Dat moet normaal tegen september klaar zijn. Onder meer Schoenen Torfs, ICI Paris XL, Lola&Liza (L&L) en Zeb plannen er nieuwe vestigingen. Sommige ketens hebben op dit moment al een winkel in de Aarschot en Heist-op-den-Berg. Daarnaast ruilde schoenenwinkel Torfs enkele jaren geleden de Aarschotse binnenstad in voor een andere vestiging.





Handelaars beschermen

Op enkele kilometers van het nieuwe shoppingcenter stampte Aarschot enkele jaren geleden ook al het Shopping De Witte Molen uit de grond. Alleen mochten daar geen kledingzaken komen om de concurrentie met de winkels in de binnenstad te vrijwaren. Ook in Heist-op-den-Berg wil men het aantal baanwinkels langs de Liersesteenweg op langere termijn terugdringen.





"Om de commerciële belangen van onze handelaars te beschermen, sluiten we ons aan bij het initiatief van Heist-op-den-Berg", reageert schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V). "We hebben ondertussen ook een brief gestuurd naar de gedeputeerden van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant rond deze kwestie. Die hebben het initiatief genomen om binnenkort overleg te plegen over de kwestie. Wat de procedure precies gaat veranderen, valt nog af te wachten. Het is in ieder geval aan Begijnendijk om met ons rond de tafel te gaan zitten."





Intergemeentelijke visie

Recent werd de intergemeentelijke visie rond de steenweg tussen Lier en Aarschot nog goedgekeurd. Het was net de bedoeling om de balans tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en die in de stads- en dorpskernen te herstellen. "Het winkelcentrum mag dan langs de Liersesteenweg worden gebouwd, het maakt deel uit van het dorpscentrum van Begijnendijk", zegt burgemeester van Begijnendijk Willy Michiels (MGB). "Het is gemakkelijk te voet bereikbaar." Volgens de burgemeester heeft Begijnendijk ook nooit onder stoelen of banken gestoken wat de gemeente met de site van plan was. "De ontwikkeling van de site was belangrijk voor ons. Had dit niet mogelijk geweest, dan hadden we de intergemeentelijke visie ook nooit onderschreven."





Wat de procedure bij de Raad van State nu concreet voor het winkelcentrum betekent, is nog onbekend. Ook voor het college is het niet duidelijk. Volgens sommige bronnen zouden de werken ondertussen effectief stilgelegd zijn, maar dat werd niet bevestigd.