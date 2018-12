Skifeestje voor het goede doel Geert Mertens

16 december 2018

Vzw Volleyskiteam, Baalse Sirkel vzw, gemeente Begijnendijk en Geraakt door Annelies slaan op zondag 23 december de handen in elkaar voor het goede doel. Vanaf 12 uur kan je die dag terecht op het kerkplein van Betekom voor verschillende activiteiten. Zo staat er een gezinswandeling door de Betekomse natuur op het programma. Er is keuze tussen een wandeling van 4,6 of 6,4 kilometer

Daarnaast zijn er ‘warme’ broodjes voorzien voor de hongerigen. Vanaf 15 uur starten de optredens. Eerst is het de beurt aan Plakband. Daarna volgen United Brass, Jean Be en The Moanin’Mooses. Als afsluiter staat Autumn Chills geprogrammeerd. In de Après Skihut gaat, vanaf 21 uur, het afsluitfeestje gewoon verder. Iedereen is welkom.