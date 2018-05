Shari Hendrickx en Anneke Danckers op lijst MGB 05 mei 2018

De 25-jarige Shari Hendrickx en de 53-jarige Anneke Danckers zijn de eerste twee namen die meerderheidspartij MGB lost voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eerder raakte al bekend dat huidig schepen Bob Michiels de lijst van de partij trekt. "Shari behaalde aan de KU Leuven een master toegepaste economische wetenschappen en is een master in de fiscaliteit", klinkt het. "Momenteel werkt ze als accountmanager bij een van de grote financiële instellingen. Anneke schopte het, tijdens de vorige verkiezingen, tot OCMW-raadslid. Ze is ook een van de drijvende krachten achter het feestcomité." (GMA)