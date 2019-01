Ruil- en klusjesvereniging ‘Lets’ klinkt op nieuwe jaar Tom Van de Weyer

20 januari 2019

18u53 0 Begijnendijk De Letsvereniging ‘Vrouw Holle’ uit Aarschot en Begijnendijk heeft haar nieuwjaarsreceptie gehouden en dat thuis bij enkele van haar leden. ‘Lets’ staat voor ‘local exchange and trading system’. “Jij doet iets voor mij, ik doe iets terug voor jou. Zo vorm je een hechte gemeenschap.”

“Wij zijn een groep van 105 gezinnen die elkaar vrijblijvend helpen bij klusjes. We lenen elkaar ook werkgerei uit”, legt Jakob De Proft uit. “Iedereen heeft zijn specialiteit en we kunnen altijd wel bij iemand van ons terecht, bijvoorbeeld om de dakgoot leeg te maken of een fietsband te plakken. We hebben ook een kinderoppas voor onze leden opgebouwd.”

“De verleende dienst is altijd wederkerig: ik doe iets voor jou, jij doet iets terug voor mij. We betalen elkaar met 30 ‘pluimpjes’ per gepresteerd uur. Eén keer per maand houden we een ‘salongo’ en gaan we in groep iemand helpen bij een groot werk, zoals een verhuis of de knotwilgen snoeien.”

Het principe van ‘letsen’ komt uit Canada en waaide twintig jaar geleden over naar België. “Wij zijn één van de weinige groepen op het platteland. Sinds twee jaar zijn we door de overheid erkend als socio-culturele beweging en krijgen we een subsidie.” Info op www.letsbegijnendijk.be.