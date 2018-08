Rijschool Mercator neemt failliete Minerva over 11 augustus 2018

Rijschool Mercator neemt alle activiteiten van rijschool Minerva over, nadat die in juli failliet verklaard werd. Met vierduizend leerlingen was Mercator al een belangrijke speler, en daar komen nu nog eens de 1.100 leerlingen van Minverva bij. Ook de rijopleiding voor motorfietsen en categorie BE worden geïntegreerd. Mercator heeft filialen in onder andere Aarschot en Leuven. Voortaan is er ook een rijschool in Zoutleeuw. Tegen het einde van deze maand moet de overname afgerond zijn. (VDWT)