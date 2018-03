Registratieprocedure om dwalende dementerenden sneller op te sporen 31 maart 2018

03u05 0 Begijnendijk De politie van de zone Begijnendijk - Rotselaar - Tremelo (BRT) en de betreffende gemeenten hebben samen het nieuwe project 'Dementie' gelanceerd. Het initiatief moet het zoekproces naar verloren gelopen mensen met dementie versnellen.

Dankzij vooraf verstrekte persoonsgegevens en eventuele bijkomende info kan de politie voortaan ook onmiddellijk de juiste zorg toedienen. Het project 'Dementie' wilt een extra geruststelling bieden aan mantelzorgers van patiënten met dementie. De politiezone BRT werkt voor het project samen met het Sociaal Huis van alle gemeenten uit de politiezone.





Zowel in Begijnendijk, Rotselaar als Tremelo kan men daar terecht om een patiënt met dementie aan de hand van een informatiefiche te laten registreren. Om zoveel mogelijk patiënten te bereiken, werken rusthuizen, dagcentra, huisartsen, thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten uit de streek samen. De aandoening treft vooral mensen ouder dan 65 jaar.





60 procent van de dementerenden loopt het gevaar verloren te lopen en zo in gevaarlijke situaties terecht te komen. Het is dan ook van groot belang dat deze personen steeds zo snel mogelijk gevonden worden. (SPK)