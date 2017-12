Provinciaal geld voor dierenasielen 02u26 0 Begijnendijk De provincie Vlaams-Brabant geeft negentien dierenasielen en vogelopvangcentra elk een subsidie van 1.000 euro.

"Met deze steun kunnen de asielen hun dieren voeden, ontwormen en steriliseren", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Dierenwelzijn. "Ze werken met vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften van sympathisanten en de steun van gemeenten. Asielen hebben het dan ook moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij betreuren dat er vanuit Vlaanderen geen structurele middelen komen. Maar we willen de dieren niet aan hun lot overlaten en daarom maken we geld vrij."





In het Hageland wordt er geld vrijgemaakt voor Kattenhuis Vergeet-me-Nietje en De Snorhaar (beide in Scherpenheuvel), de vzw Tiense Dierenbescherming, De Schakel in Tielt-Winge, Noodopvang Demerkat in Averbode en rattenopvang Ratopia in Diest. (VDWT)