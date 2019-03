Professor Broos geeft voordracht over geschiedenis van geneeskunde VDWT

12 maart 2019

09u53 0 Begijnendijk Professor-emeritus Paul Broos geeft een voordracht over de geschiedenis van de geneeskunde op maandag 18 maart om 19.30 uur in het zaaltje van sportcentrum de Tumkens, Pastoor Pitetlaan 34.

Broos is gewezen diensthoofd heelkunde en traumatologie aan het UZ Leuven. Hij is voorzitter van de raad van de Orde van Geneesheren Vlaams-Brabant en zet zich in voor het historisch archief van de Universitaire Ziekenhuizen. Met zijn meeslepende en humoristische vertelstijl schetst hij de evolutie van dokterspraktijken en geneeswijzen van vroeger en nu. De voordracht is een organisatie van NEOS. De toegang voor leden bedraagt 5 euro en voor niet-leden 10 euro.