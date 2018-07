Overvloed aan katjes in dierenasielen ORGANISATIES ZIEN REGELS ROND STERILISATIES ALS OORZAAK T. VAN DE WEYER & V. DEKEYZER

07 juli 2018

02u32 0 Begijnendijk De zomervakantie is nog maar net gestart en de dierenasielen zitten al vol. Opvallend is het groot aantal katjes. "Op gebied van sterilisaties is er nog een lange weg te gaan", reageert Sébastien Tonneus, voorzitter van de vzw Dierenasiel Tienen.

Momenteel zijn er ongeveer 60 kittens die onder de zorgen van het asiel van Tienen vallen. "Dat zijn gigantische aantallen voor deze tijd van het jaar en daarmee zitten we absoluut aan onze limiet", zegt Sébastien. "De kittens verblijven gelukkig niet allemaal in het asiel. Waar mogelijk brengen we ze tijdelijk onder bij pleeggezinnen tot ze klaar zijn voor adoptie. We zien dat mensen al sneller de weg vinden naar organisaties die kittens opvangen. Het is dus een voordeel dat mensen gevoeliger worden voor dierenwelzijn, maar op gebied van sterilisaties is er nog een lange weg te gaan. Daar moet nog jaren op doorgezet worden."





Ook bij de vzw Poezenpootjes in Geetbets is het tegenwoordig enorm druk. "We zitten overvol en moeten helaas kittens weigeren", zegt Nadia Najem. "Mensen geven nog altijd kittens gratis onsteriel weg, waardoor het dierenleed nooit kan ophouden. Hier en daar worden katjes gevonden in dozen of zakken. Diegenen die overleven, proberen we op te vangen, te steriliseren, vaccineren, chippen en ontwormen. Daarna worden ze voor 100 euro ter adoptie aangeboden."





Op vakantie

De Poezenplaneet in Betekom werkt op dit moment aan 120 procent van haar capaciteit. "We zitten met 45 kittens en 40 volwassen katten", zegt uitbater Patrick Vermeulen. "We kunnen er nog enkele bijnemen, maar dan zitten we echt aan ons plafond. Juli is traditioneel onze drukste maand. De vakantie-uittocht heeft hier zeker mee te maken, al geven de mensen dat niet grif toe. Poezen worden dezer dagen in allerijl afgestaan, zogezegd omdat het baasje een allergie heeft of omdat de gezinssituatie is veranderd. Niemand wil toegeven dat ze op reis vertrekken. Een andere reden waarom er zo veel kittens worden binnengebracht, is de verstrengde wetgeving. Katten moeten vandaag gechipt, ontwormd en gesteriliseerd worden. Om dat in orde te brengen, ben je snel 300 euro kwijt. Daarom brengen mensen een nest kittens liever naar het asiel. Voor de meeste kittens vinden we wel een nieuw baasje, voor volwassen katten is het moeilijker een thuis te vinden."





Gedumpt in veld

Ook vzw De Snorhaar in Scherpenheuvel zit momenteel vol. "Het probleem lijkt erger dan vorige jaren", klinkt het. "We kregen net nog een hele nest kittens binnen, door iemand gevonden in een veld. Onze indruk is dat katten weer vaker gedumpt worden en minder naar een erkend asiel worden gebracht."