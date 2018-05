Over messenvechters en smokkelaars EVOCATIE 'BETEKOM WORDT 775' IN SPORTHAL DE TUMKENS GEERT MERTENS

25 mei 2018

02u30 0 Begijnendijk Betekom bestaat 775 jaar. Om dat te vieren vroeg de gemeente auteur Koen Huybens een evocatie te schrijven over het dorp. "Het is een stuk over messenvechters, jeneverstokers en smokkelaars", luidt het.

In 1243 duikt Betekom voor het eerst in de geschiedenisboeken op. Dan wordt de naam Betenghem vermeld, het huis van Betto. Nadat het gemeentebestuur de evocatie 'Bloednacht', over de Duitse terreur in Aarschot in 1914 had gezien, vroegen het de auteur om ook een evocatie te schrijven over Betekom.





"Ik heb me in de geschiedenis verdiept en moest vaststellen dat die best wel boeiend was", vertelt Koen Huybens. "Het dorp werd onder meer geteisterd door heel wat oorlogen, plunderingen,... Het kende ook bloeiende momenten. Zo heeft het onderwijs er een geschiedenis van 400 jaar. Al had de eerste onderwijzer, die tevens ook koster was, meer drank dan wijsheid in de kan."





Betekom Tales

Bij alle inwoners zit de mijnramp van Marcinelle, in 1956, nog vers in het geheugen. "Enkele Betekommenaren verloren er het leven", voegt Koen eraan toe. "Ook het dubieuze verhaal rond het stort van Moorsem komt aan bod. Om er toch een rode draad in te trekken, maakte ik op aangeven van regisseur Eric Goyvaerts een soort 'Canterbury Tales' van. Drie pelgrims zijn onderweg naar Scherpenheuvel. Ze blijven in Betekom plakken omdat daar van alles te beleven valt. Ze geven ook commentaar en toelichting."





"Als regisseur was het erg plezierig om dit project van bij de start uit te werken", zegt Eric Goyvaerts. "Het was een hele uitdaging om 775 jaar op een interessante manier voor te stellen. We kozen voor een snelle afwisseling van taferelen met ook geluidsfragmenten en geprojecteerde beelden zodat de toeschouwer geboeid blijft kijken. De plaatselijke toneelvereniging 'De Broeders' leverde het merendeel van de spelersgroep."





Vuurdoop

De kern werd aangevuld met volwassenen en kinderen waarvan er een aantal nog nooit op de bühne stonden. "Het was aangenaam om met hen te werken en hen de knepen van het toneelvak aan te leren."





Het project wordt ook ondersteund door de Dienst Cultuur, het Naaiatelier en het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum.





De evocatie vindt plaats morgen, zaterdag 26 mei, om 20 uur en zondag 27 mei om 15 uur in sporthal De Tumkens op de Pastoor Pitetlaan in Betekom. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Voor meer informatie: cultuurdienst@begijnendijk.be. Kaarten voor de evocatie kunnen besteld worden via het telefoonnummer 016/53 66 74.