Oude en nieuwe schepen van Financiën ruziën om tassen en borden “18.457 euro voor 5.000-delig servies is buitensporig” Tom Van de Weyer

27 februari 2019

18u28 0 Begijnendijk Het rommelt in de keuken van Begijnendijk. Het vorige stadsbestuur onder leiding van MGB heeft een 5.000-delig servies gekocht voor 18.457 euro. “Een buitensporige uitgave”, zegt de nieuwe schepen van Financiën Roger Verduyckt (Samen). “En er is nog meer geld opgesoupeerd aan feesten, eten en drank. Vorig jaar alleen al voor 230.000 euro.”

Oud-burgemeester Verduyckt heeft in zijn carrière alle schepenposten bekleed. “Financiën is voor mij nieuwe materie. Om een beeld te krijgen van onze huidige financiële toestand heb ik alle inkomsten en uitgaven van 2018 uitgespit in het grootboek. Zo stuitte ik op een factuur van 18.457 euro voor een servies van 5.000 stukken borden, kopjes en schoteltjes. Ik heb dit meteen gemeld aan het schepencollege. We vinden het een onnodige uitgave.”

“De huidige meerderheid was nochtans op de hoogte van deze aankoop”, zegt Bob Michiels (MGB), de vorige schepen van Financiën. “Op 24 september vorig jaar is een budgetwijziging goedgekeurd in de gemeenteraad. Die ging over de aankoop van dat servies. Niemand stelde er vragen bij en niemand stemde tegen, op LEEF, Samen.be en één onafhankelijk raadslid na. Zij onthielden zich.”

Begijnendijk heeft 10.000 inwoners, maar een 5.000-delige set is wel een flinke huisraad. “Het zal dan ook gebruikt worden in al onze gemeentelijke zalen: de feestzalen van de twee gemeentescholen in Betekom en Begijnendijk, het huis Spiessens, een zaaltje aan de sporthal en bij recepties op het gemeentehuis”, zegt Michiels. “De afgelopen dertig jaar is een bonte collectie aan tassen en schoteltjes opgebouwd. Heel wat zijn gesneuveld of verdwenen. Daarom hadden we een uniform servies besteld, met het logo van de gemeente erop. Zo kunnen we het herkennen en duidelijk bepalen hoeveel servies in een zaal aanwezig is, voor en na de verhuur. Verlies en schade kan gefactureerd worden aan de huurder.”

“Bij die budgetwijziging in september werden algemene cijfers gepresenteerd. Dat het ondermeer om zulk groot servies ging werd niet expliciet gezegd”, zegt Verduyckt. “In 2018 is voor minstens 230.00 euro uitgegeven aan recepties, personeelsfeesten en openingen, onder andere van de bibliotheek en de sportvelden op de Grote Baan. Ik zoek het verder uit, maar er komen vast nog meer feestelijke uitgaven uit de kast gevallen.”

“Wat ons ergert is dat het afscheidnemend bestuur die investering nog gauw voor de verkiezingen van 14 oktober wilde doen. Er is immers genoeg servies beschikbaar met het oude logo van Sint-Laurentius en Sint-Lucia. Het servies wordt vrijdag geleverd. We gaan het niet opbergen, maar gebruiken waarvoor het moest dienen. Zo is het geen verloren geld geweest”, zegt Verduyckt.