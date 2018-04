Oud-burgemeester Verduyckt lijstduwer voor Samen 10 april 2018

Oud-burgemeester Roger Verduyckt (71) wordt lijstduwer voor de partij Samen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Raadslid Bert Ceulemans (40) kondigde eerder aan dat hij lijsttrekker wordt. De lijst van Samen krijgt stilaan vorm en telt veel nieuwe gezichten. Ook Jolien Van Gilse (26) uit Betekom stelt zich kandidaat. Als alleenstaande moeder is een verkeersveilige schoolomgeving voor haar prioriteit. Van Gilse is verkoopster in een kledingzaak en zelfstandige in bijberoep. "Het volgende gemeentebestuur moet aandacht besteden aan lokale economie, om iets te doen aan de verschraling van het aanbod in de dorpskernen van Begijnendijk en Betekom." Van Gilse wil zich verder inzetten voor jeugd en dierenwelzijn. (VDWT)