Opschorting voor vier gezinsleden die erop los kloppen 29 mei 2018

Vier gezinsleden die op 17 september 2016 in hun ouderlijke woonst in Begijnendijk elkaar duchtig klappen verkochten, kregen van de Leuvense strafrechter opschorting van uitspraak over de periode van vijf jaar. Het ging al even niet in het gezin, op die bewuste avond sloegen alle stoppen door.





Het boterde al even niet en die septemberavond ontstond er een discussie tussen twee broers over een banaal gegeven. Beiden begonnen elkaar te stampen en te slagen, een zus die tussenkwam sloeg een van haar broers en nam hem vast bij het hoofd. Ze kreeg zelf een vuistslag in het aangezicht, haar man kwam tussen maar kreeg ook klappen. Net zoals de ouders van de twee mannen en de vrouw, die in de klappen deelden. De moeder werd onder andere aan de haren getrokken. "De gepleegde feiten zijn laakbaar. Geschillen moeten niet worden opgelost via geweld. Een opschorting van uitspraak moet de betrokkenen tot schuldinzicht brengen en recidive vermijden zonder hen maatschappelijk te ontwrichten", was de rechter van oordeel. (SVDL)