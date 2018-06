Oproep: "Wees spaarzaam met water" 27 juni 2018

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte roept op om spaarzaam te zijn met water. De afgelopen weken viel er weinig neerslag en volgens de weersverwachtingen zal ook de komende periode droog blijven. "Momenteel zijn er nog geen problemen", aldus De Witte. "De sector volgt de situatie nauwlettend op en zal die maatregelen nemen die nodig zijn om een drinkwatertekort te voorkomen. Op dit ogenblik is er nog geen beperking voor het gebruik van drinkwater. We roepen alvast iedereen op om spaarzaam om te gaan met water, iets wat we altijd zouden moeten doen." (VDT)