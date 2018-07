Opgelet voor groepsaankopen 23 juli 2018

De voorbije weken werden er in de gemeente Begijnendijk heel wat groepsaankopen voor energiebesparende maatregelen aangeboden. "Hoewel ze de indruk wekken van wel, worden deze niet in samenwerking met de gemeente- of het provinciebestuur georganiseerd", waarschuwt de gemeente Begijnendijk. Gemeentelijke of provinciale initiatieven herken je duidelijk aan de logo's die gebruikt worden. (GMA)