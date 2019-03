Openlijke excuses MGB Geert Mertens

01 maart 2019

Oppositiepartij MGB en gemeenteraadslid Mario Verbeeck excuseerden zich openlijk voor een ‘foutje’. De partij beweerde dat de nieuwe schepen van Lokale Economie niet aanwezig was op de nieuwjaarsreceptie van UNIZO en vond dit niet kunnen. De fractie bracht het punt ook op de gemeenteraad. Ze moest echter vaststellen dat ze fout was en dat de schepen wel aanwezig was. Er volgden excuses op de gemeenteraad én op Facebook.