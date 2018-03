Ook helikopter vindt dieven niet 28 maart 2018

De politie heeft maandagavond een klopjacht gehouden op enkele verdachten van een woninginbraak in de Soelstraat in Begijnendijk. De dieven werden betrapt door een vrouw toen ze aan een raam aan het prutsen waren. Ze sloegen meteen op de vlucht. De agenten vroegen bijstand van een helikopter, die al in de buurt was voor een andere opdracht. Maar de verdachten konden niet meer gevonden worden. (KAR)