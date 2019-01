Nieuwjaarsreceptie van Samen schot in de roos Geert Mertens

26 januari 2019

De nieuwjaarsreceptie van de partij Samen, van kersvers burgemeester Bert Ceulemans, was een schot in de roos. “Het Pleintje in Begijnendijk zat stampvol”, aldus voorzitter Fred De Keyser. “Ik ben dan ook heel tevreden.”