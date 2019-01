Nieuwjaarsreceptie (eventjes) zonder bier Geert Mertens

06 januari 2019

Het was aanschuiven voor een frietje of broodje tijdens de nieuwjaarsreceptie van het nieuwe gemeentebestuur van Begijnendijk. “Ja, er is duidelijk meer volk in vergelijking met de vorige jaren”, lacht kersvers burgemeester Bert Ceulemans (Samen). Ook het bier was eventjes op.

“Wellicht is het vele volk te verklaren door het feit dat de mensen ons nog niet zo kennen”, voegt schepen Bart Sorée van N-VA eraan toe.

“Hoeveel man er precies is? Ik zou spontaan zeggen 1.500 man maar dat is wat overdreven”, lacht Steven Vermeulen van Leef. “Neen, ik denk dat er toch een goede 400 à 500 mensen opgedaagd zijn.”

De mensen werden buiten ontvangen maar konden zich ook binnen opwarmen. “Het Huis Spiessens is geopend voor wie het buiten te koud heeft”, aldus Ceulemans.

Er was ook een praktisch probleempje dat het succes onderstreept. “Alle Wolf (naam van het bier, red.) was op”, voegt hij eraan toe. “Gelukkig hebben we er snel nog nieuwe kunnen halen.”