Nieuwjaar in het Hageland 02u35 0

Aarschot





Eindejaarsfeest in de tent van Winterfeest op Grote Markt, vanaf 20 uur.

In Aarschot wordt op de Grote Markt het Winterfeest afgesloten met een party in de verwarmde feesttent. Van 20 uur tot 1 uur treden er de coverbands De Rammenas en 'De Nuttelozen van de nacht' op, gevolgd door de dj's Fiesto. "Eigen vuurwerk meebrengen is niet nodig. Tijdens het aftellen zorgen wij voor de animatie", zegt organisator Tom De Lobel van AGB Het Gasthuis. "Het Winterfeest mocht muziek draaien tot 1 uur, maar voor de nieuwjaarsnacht hebben we een uitzondering gekregen. De dj's spelen normaal tot 3 uur." De organisatie zet een vijftal security-agenten in. De kapotte camera op de Grote Markt is inmiddels hersteld en is het extra oog voor de aanwezige politie. De Lijn voorziet zoals ieder jaar de hele nacht een bus tussen Aarschot en Leuven. "Op de weg kunnen automobilisten zich verwachten aan alcohol- en drugscontroles", zegt burgemeester André Peeters (CD&V).





Diest





Publieke licht- en lasershow op Grote Markt, van 23.45 tot 0.20 uur.

Diest verbiedt het gebruik van vuurwerk, maar is de enige gemeente die zelf een publiek spektakel organiseert. Van 23.45 tot 0.20 uur wordt de openbare verlichting rond de Grote Markt gedoofd voor een licht- en lasershow met vuurfonteinen vanaf de pui van het stadhuis. Het dj-collectief Kontakt All Stars warmt de menigte op vanaf 23 uur. De Grote Markt zal voor verkeer afgesloten zijn van 22 tot 8 uur in de ochtend. "Rond 2 uur zou de rust rond de Grote Markt moeten zijn weergekeerd", aldus schepen van Feestelijkheden Jos Uyttebroek (sp.a). De politie is aanwezig bij de lichtshow en houdt patrouilles stand-by voor eventuele interventies op andere plekken.





Glabbeek





New Year Party in zaal Glazuur

vanaf 22.30 uur.

Jeugdhuis Bunker in Glabbeek trekt honderden jongeren naar de traditionele New Year Party in zaal Glazuur. Het feest start om 22.30 uur met optredens van Midnight Criminals, Mobius One, DJ Jonez en DB 69. "In 2018 bestaan we 50 jaar, dus reden te meer om 1 januari stevig in te zetten", zegt Joke Jacquemijn. In Glabbeek is vuurwerk enkel toegestaan mits een afgeleverd vergunning.





Tienen





Oudejaarsfeesten in de Skibar op de Grote Markt en zaal Manége op het Sint-Jorisplein, vanaf 21 uur.

In het centrum van Tienen wordt het druk van oud op nieuw. Er wordt gevierd in de Skibar op de Grote Markt en even verderop in de zaal Manège. Vrijwilligersvereniging JATienen brengt de feestgangers in de regio veilig thuis. Vuurwerk is enkel toegestaan mits een verleende vergunning kan worden voorgelegd. De politie zet extra patrouilles in.