Nieuwe snelheidsbeperkingen vanaf september 16 augustus 2018

Vanaf 1 september gaat in Begijnendijk het nieuwe snelheidsregime van kracht. In de hele gemeente gaat de maximumsnelheid naar beneden. 50 km/uur is nu de richtsnelheid, met uitzondering van de schoolomgevingen en woonwijken. Daar geldt de beperking van 30 km/uur. Op verbindingwegen mag 70km/uur gereden worden. Dit aangepaste snelheidsplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 maart. Het past in het mobiliteitsplan uit 2014, dat sluikverkeer wil ontmoedigen, de zwakke weggebruikers beschermen en de doorstroom verzekeren. De technische dienst is deze maand bezig met de nieuwe verkeersborden en signalisatie te plaatsen. (VDWT)