Nieuwe fietspaden voor Baalsesteenweg LANGVERWACHTE WERKEN STARTEN IN SEPTEMBER GEERT MERTENS

29 augustus 2018

02u25 0 Begijnendijk De fietspaden langs de Baalsesteenweg worden vanaf 10 september eindelijk vernieuwd. De weg ligt al langer onder vuur omwille van de slechte staat van de fietspaden. Nochtans worden ze veel gebruikt door recreanten en scholieren.

Over een afstand van 800 meter wordt het fietspad langs beide zijden aangepakt. Het ligt nu vol putten en gaten. "Dat is niet altijd onze fout", voegt schepen van Openbare Werken Hermen De Coux (MGB) eraan toe. "Vaak werd er een stuk uit het bestaande beton geslepen voor de aansluiting van nutsleidingen. Ondertussen is het een heel lappendeken geworden. Door de jaren zijn er ook bepaalde delen verzakt: het fietspad is dan ook niet veilig meer." Het gemeentebestuur werkt al een paar jaar aan het dossier en maakt er zelf budget voor vrij. "Anders waren we in september nog niet aan het werk geweest", weet hij.





Rode beton

"Het pad wordt aangelegd in rode beton en zal iets breder zijn dan het huidige pad. Er komt ook een hoge borduur zodat auto's niet meer op het fietspad kunnen rijden. In totaal wordt er 260.000 euro voorzien. Een volgend gedeelte, van aan de Peuterstraat, kan wel rekenen op 80 procent subsidies."





Een wegomlegging wordt voorzien langs de Moorsemsestraat voor het gemotoriseerde verkeer en voor fietsers langs de Roygaerden. De werken moeten na vier à vijf weken afgerond zijn. Tegelijkertijd vinden ook oplapwerken plaats op de Kleinesteenweg. "Hier wordt een gescheiden riolering aangelegd door Aquafin. De werken lieten ook op zich wachten omdat de aanleg van het bufferbekken eerst af moest zijn." Voor deze werken is een omleiding via de Mechelbaan voorzien. "Er zal heel wat hinder zijn, maar achteraf zal de verkeerssituatie veel beter zijn."





Kruispunten veiliger

Daar blijft het niet bij. Dit jaar nog worden twee kruispunten verkeersveiliger gemaakt. "Het gaat om het kruispunt van de Moorsemsestraat met de Seypstraat en de Goreweg én het kruispunt van het fietspad over de oude tramroute in de Soelstraat. Het wegdek wordt hier verhoogd zodat de oversteekplaats beter geaccentueerd wordt. Kostprijs: 160.000 euro."





Een ander dossier, de vernieuwing van de dorpskern, is ook bijna klaar. "Ik verwacht dat hier midden 2019 de werken kunnen starten", aldus De Coux. "We hebben nog drie bezwaarschriften binnengekregen maar die waren niet zo gefundeerd als de vorige." In het nieuwe centrum worden de Baalsesteenweg én Kleinesteenweg voorrangswegen. "Op die manier willen we een rem zetten op de laagvliegers die door het centrum razen." In september wordt het centrum alvast een zone 30.