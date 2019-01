NEOS houdt nieuwjaarsreceptie en eerste vergadering VDWT

24 januari 2019

NEOS (Netwerk Ondersteunende Senioren) Begijnendijk hield haar eerste Algemene Vergadering in zaal De Tumkens in Betekom. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een nieuwjaarsreceptie te houden met een winterbarbecue. De afdeling Begijnendijk-Betekom werd in september opgericht en telt al 92 leden. Voorzitter Ingrid Van Rompaey heette iedereen welkom. De middag werd opgeluisterd door de Aurelianus Dixieband.