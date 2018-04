Meer dan 20 deelnemers voor tweede Start2Run 24 april 2018

Meer dan vijftig deelnemers verschenen aan de meet voor de tweede editie van Start2Run in Begijnendijk. "In samenwerking met de leden van Atletiek ROBA, kern BETA, wordt deze lessenreeks georganiseerd", klinkt het. "In tien weken tijd wordt geprobeerd om vijf kilometer te lopen." Het gemeentebestuur is alvast zeer opgetogen dat zoveel sportievelingen hun kans wagen.





(GMA)