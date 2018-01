Man laat broek zakken in nachtwinkel: "Ik had een verkeerde kijk op de wereld" 31 januari 2018

Een 51-jarige potloodventer uit Begijnendijk riskeert vier maanden cel. De vijftiger ontblootte afgelopen zomer zijn geslachtsdeel toen hij een stop maakte bij de nachtwinkel om de hoek. De man - naar eigen zeggen een harde werker - kon het niet verkroppen dat men voor bier in de nachtwinkel soms het viervoudige moest betalen. "Ik sta er zelf nog versteld van maar door omstandigheden had ik toen een heel andere kijk op de wereld", legde hij aan de rechter uit. De vijftiger zou ondertussen al even in therapie zijn om zijn vat op de realiteit terug te krijgen. "Ik ben ook opnieuw 7 op 7 aan het werk", aldus de man. De procureur vroeg in de eerste plaats een maatschappelijke enquête om te peilen naar de man zijn leefomstandigheden. De uitbaatster van de nachtwinkel vroeg 1.125 euro schadevergoeding. "Buiten proportie. Ze was zelfs geen getuige van de feiten", reageerde de Begijnendijkenaar. Vonnis 20 februari. (KAR)