Maand cel voor sleuteldief KAR

11 januari 2019

Voor de diefstal van sleutels uit een huis in Begijnendijk is een man veroordeeld tot een maand cel. Yulyan M. brak op 27 september 2018 in en ging ervandoor met sleutels. “De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek. In het bijzonder kan verwezen worden naar de vaststellingen bij de politie, naar de verklaringen van het slachtoffer als getuige en naar het verhoor van de beklaagde door de politie”, aldus de rechter. De man stuurde zijn kat naar het proces.