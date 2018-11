Lokale muzikanten pakken uit met ‘De Pietenpolonaise’ Geert Mertens

20 november 2018

Muzikanten en neven Bob Demarsin en Joris Brouwers hebben een sinterklaasnummer gemaakt. De twee maken al enige tijd kinderliedjes. Voor de clip van ‘De Pietenpolonaise’ streken ze neer in onder meer het Damiaaninstituut in Aarschot, Meetshovenbos en de speeltuin van Betekom. Samen met de winkel De Kinderplaneet uit Tremelo is er ook een wedstrijd aan het nummer verbonden.

“De Partypieten wilden de sint verrassen met een lied en daarom vroegen ze ons om een liedje te schrijven”, knipoogt Joris. “Dit moesten ze geen twee keer vragen. Samen met Bob Demarsin ben ik aan de slag gegaan en even later was de Pietenpolonaise een feit.”

Bij een liedje hoort ook een videoclip. “Een hele zaterdag hebben de pieten de polonaise gedanst en alles werd netjes met de camera vastgelegd.”

Ondertussen is de clip op Facebook en Youtube te bewonderen. “De Partypieten hebben aan de videoclip ook een opdracht voor de kinderen gekoppeld”, klinkt het. “Ze dagen alle kinderen van scholen, jeugdbewegingen, sportclubs... uit om een filmpje terwijl ze de Pietenpolonaise dansen. Deze inzendingen komen terecht in een compilatiefilmpje als verrassing voor de sint.”

Voor de leukste inzending geeft speelgoedwinkel De Kinderplaneet een aantal mooie speelgoedpakketten weg.