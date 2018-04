Leden meerderheid steunen oppositie 26 april 2018

De MGB/CD&V-meerderheid van Begijnendijk struikelde afgelopen maandag over de aanstelling van een algemeen directeur. Door de samensmelting van gemeente en OCMW is er straks maar één secretaris nodig.





MGB wilde een vacature voor een algemene directeur uitschrijven die extern kan ingevuld worden. CD&V wilde de interne kandidaat een kans geven. "Maar het geheel leidt niet tot een breuk binnen de meerderheid", luidt het.





Oppositiepartijen Samen, Leef, N-VA en raadsleden Bart Willems (CD&V), Frans Kerselaers, Jos Van Vlasselaer en Bart Discart (allemaal onafhankelijk) stemden voor een procedure waarbij de functie ingevuld wordt door één van de huidige secretarissen en geen nieuwe persoon aan te werven.





"Hierdoor wordt een financiële aderlating voor de gemeente vermeden", aldus Bert Ceulemans (Samen).





"De budgettaire impact bedraagt, volgens de financieel directeur, meer dan 700.000 euro per legislatuur", voegt hij eraan toe. "Reden voor dit hoge bedrag is omdat de huidige secretarissen hun loon blijven behouden, ongeacht of ze een stapje terugzetten of niet. Beide secretarissen voldoen aan het profiel. Daarom kiezen we ervoor om iemand uit het eigen huis te nemen."





"Het is een democratie en we leggen ons bij de stemming neer", zegt burgemeester Willy Michiels (MGB). "We hebben ervoor gekozen om nieuwe vacatures niet meer in te vullen via vriendjespolitiek en daarom opteerden we ervoor een externe kandidaat aan te stellen. Ik moet echter vaststellen dat de anderen voor de oude methode kiezen. Voor de andere dossiers blijven we wel op dezelfde golflengte zitten."