Klim Op Begijnendijk serveert voor zesde keer mosselen 28 augustus 2018

Voetbalclub Klim Op Begijnendijk organiseert op zaterdag 1 september de zesde editie van hun mosseldag. Die zal plaatsvinden in de parochiezaal Begijnendijk in de Kerkstraat. Hongerigen zijn er die dag welkom tussen 11.30 en 20.30 uur. Buiten mosselen valt er ook koninginnenhapje en curryworst te verkrijgen. Iedereen is er van harte welkom. (SVDL)