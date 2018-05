Klappen of stalking bij medevennoten? 01 juni 2018

Een twintiger uit Betekom zou in de zomer van 2017 klappen hebben gegeven aan een man met wie hij een vennootschap had. De beklaagde vond dat hij werd gestalkt door zijn vennoot en was er geen sprake van geweld. Het slachtoffer liep naar eigen zeggen verwondingen op aan het linkeroog. Het openbaar ministerie vorderde een maand cel en 300 euro boete gekoppeld aan probatievoorwaarden. De twintiger werd gevolgd door zijn collega en stopte zijn wagen, zijn achterligger volgde zijn voorbeeld. Daar zou het tot een gevecht zijn gekomen na een discussie. De twintiger vraagt de vrijspraak op basis van twijfel. Uitspraak op 25 juni. (SVDL)