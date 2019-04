Kids-ID vervalt? Gemeente stuurt herinnering op postkaart Tom Van de Weyer

10 april 2019

19u17 0

Kinderen van wie het Kids-ID vervalt, krijgen vanaf deze maand een leuke postkaart om hen eraan te herinneren het te vernieuwen. Hiermee wil het stadsbestuur voorkomen dat gezinnen die op reis vertrekken in allerijl nog een ID moeten aanvragen voor hun kroost.

De medewerkers van de dienst Burgerzaken merken dat heel wat gezinnen bij het maken van hun vakantieplannen vergeten om te zorgen voor een geldig Kids-ID. Vaak moeten ze een spoedprocedure opstarten, met een prijskaartje van 87 tot 130 euro. Om gezinnen deze onnodige kost te besparen, besliste het gemeentebestuur om systematisch alle kinderen aan te schrijven die een Kids-ID hebben dat binnenkort vervalt.

Het Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het document is niet verplicht in België, maar wel noodzakelijk om met kinderen te reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. De kostprijs is 7 euro. De aanvraag moet minstens drie weken voor het vertrek gebeuren. De geldigheidsduur is drie jaar, zelfs als het kind binnen die periode twaalf jaar wordt en een gewone elektronische identiteitskaart kan aanvragen. Een kind dat twaalf jaar wordt en nog een geldige Kids-ID bezit, wordt pas drie maanden voor de vervaldatum opgeroepen om een gewone identiteitskaart aan te vragen.

Indien je dit nodig acht, kan je de eID voor jouw kind ook vanaf de leeftijd van twaalf jaar aanvragen. Meer informatie op www.diplomatie.belgium.be.

