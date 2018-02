Kever in gevel intussen al bij parket EIGENAAR RISKEERT DWANGSOM VAN 75 EURO PER DAG GEERT MERTENS & TOM VAN DE WEYER

19 februari 2018

02u23 7 Begijnendijk Als uithangbord voor een toekomstige brasserie, aan de kruising van de Professor Scharpé- met de Pastoor Pitetlaan, werd de achterzijde van een Volkswagen Kever in een gevel verwerkt. Volgens de eigenaar gebeurde de aanvraag zoals het hoort. "Bouwovertreding", schreeuwt het gemeentebestuur echter. Als het parket de redenering van het gemeentebestuur volgt, riskeert de eigenaar een dwangsom van 75 euro per dag.

"Ik snap het niet", zegt eigenaar Johan Vandenbossche. "De bouwaanvraag is volgens de regels van de kunst verlopen én goedgekeurd. De architect is zelfs secretaris van de gemeentelijke commissie van Ruimtelijke Ordening. Het gemeentebestuur beweert dat ze niet wisten dat er een echte auto zou gebruikt worden. Zij meenden dat het een reclamepaneel was met een getekende auto... Dat kan er bij mij niet in. Het zijn rare jongens bij het gemeentebestuur."





Ondertussen hangt de wagen er al twee jaar. "Ik wil niet met getrokken messen tegenover het gemeentebestuur staan", voegt hij eraan toe. "Ik wil tenslotte nog zaken doen in de gemeente. De Volkswagen is bedoeld als uithangbord van een brasserie. In het pand komt daarnaast ook nog een frituur. Wanneer die openen, is nog onduidelijk. Ik heb prioriteit gegeven aan de verhuur van twee appartementen in het gebouw."





Vandenbossche vindt de houding van het gemeentebestuur niet correct. "Ik probeer net leven in de brouwerij te brengen", zucht hij. "Ik heb al bijna een miljoen geïnvesteerd. Ik zorg voor werk- en woongelegenheid maar ik krijg alleen maar tegenkanting in de plaats. Het gemeentebestuur heeft de werken ook al eens laten stilleggen."





Reclamepaneel

Hoe dan ook, als het parket de redenering van het gemeentebestuur volgt, riskeert de man een boete van 75 euro per dag dat de Kever aan de gevel blijft hangen. Het wordt ook geen sinecure om de wagen opnieuw uit de gevel te krijgen want hij zit er stevig in verankerd. "In onze bouwaanvraag stond een reclamepaneel met een auto met 'Karfoer' op", zegt burgemeester Willy Michiels (MGB). En de auto beschikt inderdaad over een nummerplaat met 'karfoer' op. "Toen onze diensten ter plaatse gingen kijken, stelden ze vast dat het een bouwovertreding was. Bovendien brengt de wagen de veiligheid in gevaar. Er werd beroep aangetekend en procedures bij Stedenbouw en de Raad voor Vergunningsbetwistingen volgden. Die laatste heeft ons trouwens gevolgd."





Ondertussen zit de zaak bij het parket. Als die de inbreuk bevestigt, zal de eigenaar verplicht worden om de Volkswagen Kever te verwijderen. Doet hij dit niet binnen de dertig dagen, dan riskeert hij een dwangsom van 75 euro per dag. "Wanneer de uitspraak in het dossier volgt, is nog niet bekend", aldus Michiels.





Ondertussen lokt de Kever heel wat kijklustigen. En wat de passanten ervan vinden? "Hij hangt er nu", klinkt het. "Als hij niet naar beneden dondert, mag hij van mij gerust blijven hangen. Het is een uithangbord voor Betekom."