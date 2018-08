KCBJ houdt korfbalweek voor jongste leden 17 augustus 2018

Korfbalclub KCBJ houdt deze week haar derde korfbalkamp. 60 spelertjes, waaronder negen nieuwkomers, proeven van de sport en bereiden zich voor op het komende seizoen. Gasttrainer op de korfbalweek dit jaar is Shiara Driesen (27), die speelt in de nationale ploeg en verkozen werd tot Belgisch speelster van het jaar. Ze laat de spelertjes creatief spelen.





"Dit zijn onze laatste momenten in het buurthuis Joos Vissenaekens", zegt voorzitter Jürgen Vanstechelman. "In september verhuizen we naar het nieuwe sportcomplex aan de Oude Baan, waar we kunnen spelen op vier mooie terreinen in kunstgras. Het is voor ons een hele verbetering, al zullen we ons oude clubhuis wel een beetje missen." (VDWT)