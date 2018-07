Jongedame (22) zwaargewond bij spectaculair ongeval 13 juli 2018

Op de Tremelobaan in Keerbergen is gisteravond omstreeks 20.45 uur een spectaculair verkeersongeval gebeurd waarbij drie wagens betrokken waren. Een jonge automobiliste uit Begijnendijk raakte daarbij zwaargewond. De bestuurster, die met haar Opel Corsa vanuit de richting Keerbergen kwam, diende uit te wijken voor een tegenligger die de Kleinzapstraat indraaide. Haar wagen ging bij dat uitwijkmanoeuvre even van de weg af, botste op een bestelwagen die vanuit de tegenovergestelde richting kwam, en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen het winkelraam van een zwembadenwinkel. Het slachtoffer diende door de brandweer uit haar voertuig te worden ontzet. Ze kreeg ter plaatse van een mugteam de eerste zorgen toegediend, en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De andere betrokken beleven ongedeerd. Door het ongeval bleef de verbindingsweg tussen Keerbergen en Tremelo zo'n 45 minuten lang afgesloten. (SPK)