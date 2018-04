Jolien Van Gilse op lijst Samen 10 april 2018

De 26-jarige Jolien Van Gilse heeft de lijst van Samen vervoegd. De jonge dame is een bezige bij; in het dagelijkse leven is ze verkoopster in een kleding- en outdoorzaak én zelfstandige in bijberoep in de sector van de voedings- en verzorgingsproducten. Jolien is ook alleenstaande mama van een kindje van zes. Dat drukke leven belet haar niet om in de politiek te stappen. "Ik heb al langer een aantal ideeën over wat beter kan in de gemeente", zegt ze. Een bloeiende economie ligt haar na aan het hart. "Er was de voorbije jaren een verschraling, het gemeentebestuur moet daar echt aandacht voor hebben. Begijnendijk moet zich niet naast Aarschot of Leuven willen zetten maar essentiële voorzieningen en de basisservice mag niet verdwijnen." Een ander aandachtspunt van Jolien is dierenwelzijn. Welke plaats ze op de lijst van Samen zal innemen, is nog niet bekend. (GMA)