Intergemeentelijke oudejaarsfuif 'New Year's Eve'

De jaarlijkse intergemeentelijke oudejaarsfuif van de gemeenten Rotselaar, Begijnendijk en Tremelo vindt ditmaal in Rotselaar plaats. Op 31 december kan je al fuivend het nieuwe jaar in gaan op de New Year's Eve party in Sportoase 'de Meander'. De dj-line-up bestaat uit DJ Cope, DJ Osteon, Whosten, Vollenbak, Spynex en als headliner Gunther D. Opdat iedereen na afloop ook weer veilig thuis zou geraken is er voor de fuivers een gratis pendelbus tussen de organiserende gemeenten. Toegangstickets zijn in voorverkoop aan 12 euro reeds te koop in onder meer de jeugdhuizen en bij de Jeugddiensten van de gemeenten, en in de krantenwinkels De Loft (Tremelo), Den Demer (Werchter) De Lettertrap (Wezemaal) en Boekhandel Elise Begijnendijk. Aan de kassa betaalt men op oudejaarsavond 14 euro. (SPK)