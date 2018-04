Hugo Donckers stapt in politiek 18 april 2018

02u44 0 Begijnendijk Assistent-filiaalleider Hugo Donckers (49) stapt in de politiek en komt op voor de lijst Samen.

"Vele inwoners kennen hem van de supermarkt", luidt het. "Daarvoor was hij vele jaren actief als kok en ijssalonuitbater in de horeca. Hugo is ook lid van het oudercomité van De Klimroos en de fotoclub Iris." De man is vooral geïnteresseerd in jeugd en cultuur, veiligheid en onderwijs.





(GMA)