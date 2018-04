Hilde Ooms bij Samen 28 april 2018

Hilde Ooms (56) komt op voor de partij Samen. Hilde is al jaren werkzaam bij de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel. Voor Hilde is haar job een verlengstuk van haar leven want ze niet alleen politica, ze is in de eerste plaats ook moeder van vijf.





"Ik ben gek op kinderen", lacht ze. "Ook in de politiek zal ik aandacht hebben voor onze jongste inwonertjes." (GMA)