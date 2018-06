Hier kan u met de drietand zwaaien GROTE SCHERMEN EN VOETBALSTRATEN: HET HAGELAND DOET MEE! VANESSA DEKEYZER TOM VAN DE WEYER & GEERT MERTENS

08 juni 2018

02u48 0 Begijnendijk Nu we Egypte even droog opzijgezet hebben, mag het wel gezegd worden: we zijn klaar voor het WK! En dat betekent grote schermen, zoals op de Grote Markt in Diest. Maar ook Tienen doet mee, met een voetbaldorp aan de Veemarkt en het Spiegelstraatje dat volledig tricolore kleurt. Een overzicht van waar u met de drietand kan gaan zwaaien.

Op de Grote Markt wordt een groot scherm geplaatst waar je de groepswedstrijden van onze Rode Duivels kan volgen, en dat onder de noemer 'Diest Duivelt'. Afspraak dus op 18 juni (17 uur), 23 juni (14 uur) en 26 juni (20 uur). Er geldt een parkeerverbod in de Sint-Jan Berchmansstraat en op de Grote Markt, dat telkens twee uur voor aanvang van de wedstrijd ingaat en ook een uur na het laatste fluitsignaal nog geldt. 'Diest Duivelt' is een organisatie van de handelaarsvereniging. Als onze jongens de tweede ronde halen, zal ook die wedstrijd op de Grote Markt uitgezonden worden. "Maar als we de kwartfinale bereiken (en meer) dan verhuizen we het grote scherm naar het paradeplein op de Citadel", zegt schepen van Middenstand Erwin Jennes (DDS). "Van 6 tot en met 15 juli is het namelijk kermis in het centrum."





TIENEN





Opera Bar, Café Bij Pieter en The Room pakken al voor de derde keer uit met vlaggen, voetballen en een grasgroene loper, om er samen met de lokale handelaars een echt voetbalfeest van te maken. Op tal van plaatsen in de Spiegelstraat zullen de wedstrijden van de Rode Duivels te zien zijn op grote schermen, geleverd door het Tiense Elektro Vandeput. "Nieuw is dat er extra horecazaken met een standje in onze straat neerstrijken, zoals Het Hoekske, Het Trefpunt en De Wolmet", zegt Tim Mans. "En er komt ook een eetstand aan The Room. Voor en na de wedstrijden zullen dj's tekenen voor de sfeer."





LINTER





Verschillende verenigingen en cafés in Linter organiseren WK-evenementen. Jeugdhuis Bunker in Glabbeek bouwt haar lokaal dan weer om tot de voetbaltempel bij uitstek. "Bij winst van de Duivels geven we een rondje van de zaak en we bieden ook een gratis snack aan!"





BETEKOM





In sportcentrum De Tumkens, aan de Pastoor Pitetlaan, worden de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm uitgezonden. Meer informatie op de gemeentelijke website www.begijnendijk.be.





AARSCHOT





Deze keer geen groot scherm op de Grote Markt, al verhuist het voetbalgebeuren wel naar de Bonewijk. Als de Rode Duivels tijdens het weekend van de Fundays nog niet uitgeschakeld zijn, wordt het WK hierin geïntegreerd.





LANDEN





Supportersclub Rode Duivels plaatst een groot scherm op de voormalige EMI-site. De deuren van de loods gaan telkens een uur voor de aftrap open. In zaal De Kring stelt de gelijknamige vzw een groot scherm op voor de wedstrijden van de Rode Duivels, maar ook voor de halve finales en de finale. Er zullen hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. "We hebben al veel geïnvesteerd in de renovatie van onze zaal, die een belangrijke ontmoetingsplaats is voor onze inwoners", zegt Roger Mertens, voorzitter van De Kring. "Onze vzw zal in augustus ook bijkomend investeren in de verbetering van de aanpalende keuken. Daar hebben we geld voor nodig, dus we proberen wat extra inkomsten te vergaren uit eigen activiteiten, zoals de WK-wedstrijden op groot scherm."