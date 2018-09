Hele lijst Samen klaar 06 september 2018

De hele lijst van Samen is klaar. Lijsttrekker is, zoals eerder bekend raakte, Bert Ceulemans en lijstduwer voormalig burgemeester Roger Verduyckt. Op plaats twee prijkt Maggie Thielemans. Een nieuw gezicht in de Begijnendijkse politiek is Fred de Keyser. Hij was vroeger voorzitter van Open Vld in Aarschot en is ook al jarenlang actief voor Lijst Dedecker.





De overige plaatsen: Tom Van Esse (4), Jolien Van Gilse (5), David Dupont (6), Jill Elsen (7), Frank Cloots (8), Ivette Van Dyck (9), Joachim Kennis (10), Joke Coremans (11), Hugo Donckers (12), Hilde Ooms (13), Ils Coremans (14), Steven Claes (15), Linda Van Waelderen (16), Marc Schepers (17), Dominique Lefever (18), Eddy De Bie (19) en Greta Vandenbroeck (20).





(GMA)