Hagelandse wijnweekends 06 juli 2018

02u25 0

Om de Hagelandse wijnbouw extra in de kijker te plaatsen organiseert Toerisme Vlaams-Brabant samen met de gemeenten Aarschot, Bekkevoort, Geetbets, Holsbeek, Rotselaar, Tielt-Winge, en Tienen van zaterdag 18 augustus tot en met zondag 2 september '(Sp)rankelend Hageland', de Hagelandse wijnweekends.





Tijdens drie weekends serveren de wijnbouwers hun wijnen en kan men een kijkje nemen achter de schermen of de sfeer opsnuiven op een van de activiteiten op de wijndomeinen. Ook blinde, slechtziende en dove mensen kunnen via diverse workshops genieten van de Hagelandse wijneDrie nieuwe wijnfietsroutes werden ontwikkeld om de bezoekers vanuit Leuven kennis te laten maken met de Hagelandse wijndomeinen. In een handige folder kan de bezoeker tips en informatie vinden over activiteiten, routes en logies. (VDT)