Greta Vandenbroeck komt op voor Samen 17 februari 2018

Greta Vandenbroeck komt, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, op voor Samen. Zij heeft 33 jaar bij het OCMW gewerkt, eerst in de poetsdienst en later bij de dienst warme maaltijden. Sinds vorig jaar geniet ze van haar pensioen. "Ik wil mij vooral inzetten voor de zwakkeren en de ouderen van onze gemeente", zegt ze.





"Met die groep mensen heb ik ook altijd contact gehad. Ik wil vechten voor het behoud van de dienst warme maaltijden en de poetsdienst. Deze taken uitbesteden aan een privébedrijf zou een echte achteruitgang betekenen en dan heb ik het niet alleen over het verlies aan jobs." (GMA)