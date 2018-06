Gratis busabonnement 12 juni 2018

Leerlingen die in september de overstap maken naar het middelbaar onderwijs en in Betekom of Begijnendijk wonen, krijgen een gratis busabonnement in september. Een maand lang kunnen ze gratis rijden met de bus.





Op die manier kunnen ze vrijblijvend kennismaken met de diensten van de Lijn.





Het gemeentebestuur wil op die manier het openbaar vervoer promoten én het autoverkeer van en naar de schoolpoort aan banden leggen. (GMA)