GP Chocolade Atelier Stuyven lokt honderden toeschouwers 24 maart 2018

02u34 0

De tweede editie van de Grote Prijs Chocolade Atelier Stuyven in Betekom heeft honderden wielerliefhebbers gelokt. Daar had het kleine zonnetje misschien iets mee te maken. Uiteindelijk ging de zege naar thuisrenner Brent Clé uit Begijnendijk (met bloemen). De organisatie was in handen van WSC De Toekomst Baal. Gezien hun goede band met de plaatselijke chocolatier op de Aarschotsesteenweg draagt de wedstrijd zijn naam. De eigenaar van het Atelier Ivan Stuyven (eerste van links) is de oom van de Heverleese profrenner Jasper Stuyven. Hij gaf de eerste drie renners, behalve winnaar Clé, Cumps uit Herent en Commeyne uit Baal, chocolade flessen en nog wat lekkers cadeau.





(SVDL)