Gemeente veilt... biljarttafels, springbokken, tractor... ER LIGGEN BLIJKBAAR NOG HEEL WAT SPULLEN STOF TE VERGAREN GEERT MERTENS

15 februari 2018

02u40 0 Begijnendijk Biljarttafels, (brom)fietsen, springbokken en zelfs een elektrische rolstoel. Omdat er heel wat objecten stof staan te vergaren in de gemeentelijke loods van Begijnendijk, worden ze nu online geveild. Op woensdag 21 februari kan iedereen een kijkje komen nemen tussen de spullen.

"Het gaat om voorwerpen die we in ons bezit hebben, maar die niet meer gebruikt worden of om zaken die gevonden zijn, maar waarvan de eigenaar zich de voorbije zes maanden niet gemeld heeft", zegt diensthoofd Jurgen Ooms.





Er staan onder meer zes fietsen te koop waaronder een blauwe koersfiets van het merk Giant die voor 20 euro van eigenaar mag veranderen. Voor de overige fietsen betaal je vijf of zes euro. "Nee, de gemeente gaat er niet meteen rijk van worden (lacht)", zegt Ooms.





Ook een aantal metalen melkkruiken en heel wat dozen vol met strips en romans staan er. "Die zijn afkomstig uit onze openbare bibliotheek."





Springbok en tractor

Opvallend is ook een aantal springbokken uit de scholen. "Die zijn nog in goede staat maar niet meer conform de huidige norm", klinkt het.





Topstuk uit de collectie is een tractor. De prijs hiervan staat momenteel op 515 euro. De tractor wordt niet meer gebruikt door de technische dienst.





"Verder zijn ook de biljarttafels erg in trek bij de geïnteresseerde kopers", voegt Ooms eraan toe. "Het gaat om twee tafels die vroeger in de cafetaria van de sporthal De Tumkens stonden. Ondertussen staan ze al meer dan vijf jaar gestockeerd in een ruimte. Er wordt niets mee gedaan en we kunnen er misschien mensen of verenigingen een plezier mee doen."





Het opvallendste object is wellicht een elektrische rolstoel, een scootmobiel van het merk Booster met een batterijoplader. "Hoe die in ons bezit is gekomen, weet ik zelf niet", aldus Jurgen. Hiervan staat de prijs momenteel op 27 euro. Alle voorwerpen worden verkocht in de staat waarin ze zich momenteel bevinden.





Op woensdag 21 februari vindt er tussen 10 en 12 uur een kijkdag plaats in de gemeentelijke loods. Die is gelegen aan de Professor Scharpélaan 152. Op maandag 26 februari stopt de veiling. Kopers kunnen de spullen dan op woensdag 7 maart ophalen.





Voor meer info kan je terecht op de website io-auctions.com