Gemeente organiseert wandeling voor 55-plussers

13 april 2019

10u43 4

Naar aanleiding van de ‘Week van de Valpreventie’ organiseren de medewerkers van het gemeentebestuur, de plaatselijke verenigingen, Logo Oost-Brabant en woonzorgcentrum Edelweis op maandag 29 april opnieuw een wandeling voor alle 55-plussers. Zij worden om 13.30 uur verwacht aan WZC Edelweis, Liersesteenweg 165, voor een wandeling langs de mooiste plekjes van Begijnendijk. Het einde is voorzien omstreeks 17.00 uur. De medewerkers van WZC Edelweis zorgen voor een smakelijke afsluiter. Iedereen is van harte welkom, ook rolstoelgebruikers. Vooraf inschrijven is niet nodig.