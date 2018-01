Geen vuurwerk, des te meer sfeer ZO ZET HET HAGELAND HET NIEUWE JAAR IN VANESSA DEKEYZER

02u23 0 Vanessa Dekeyzer De Markt van Diest liep volledig vol voor het aftelmoment naar 2018. Sommigen brachten zelfs hun eigen champagne mee om te vieren (inzet). Begijnendijk Het Hageland ging het nieuwe jaar in zonder vuurwerk. In alle gemeenten werd een verbod ingesteld naar aanleiding van de hoge windsnelheden, maar toch werden er enkele pijlen de lucht in geschoten door particulieren. In Diest rouwde men alvast niet om het verbod. Daar genoot jong en oud op de Grote Markt van een prachtige lasershow.

Tienen zette de trend zondag in en kondigde als eerste gemeente in het Hageland een verbod op vuurwerkgebruik af. De mensen die een aanvraag deden, werden hiervan meteen verwittigd. Niet veel later volgden ook alle andere gemeenten dit voorbeeld. Maar niet iedereen hield zich aan de uitgevaardigde maatregel. "Kort na middernacht moesten we al meteen uitrukken naar de Lindestraat in Hoeleden", klinkt het bij de brandweer van Diest. "Een vuurpijl belandde er op een dak. Gelukkig ging het enkel om wat rook en moesten we niet blussen, maar het is jammer dat er mensen zijn die ondanks alle verwittigingen en uitgebreide communicatie toch hun zin willen doen."





Eens iets anders

Geen vuurwerk, maar wel heel veel sfeer was er op de Grote Markt van Diest, waar er samen afgeteld werd naar het nieuwe jaar. "We houden niet van klassiek vuurwerk, dat is alleen maar 'pang pang'", zegt Marleen Vanroey uit Scherpenheuvel-Zichem. "Dit was tenminste iets anders." Ook Katia Vanonckelen uit Diest zakte iets voor middernacht af naar de Markt.





"Ik vind het positief dat de stad ook rekening houdt met huisdieren en niet kiest van luid vuurwerk. Maar de kinderen Saarke Stalmans (12) en Hasse Vandeweyer (13) dachten daar toch lichtjes anders over. "Vuurwerk hoort bij Nieuwjaar, maar het werd toch een heel leuke avond met goede muziek en veel vrienden."





