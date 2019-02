Geen strafvermindering voor verkeersagressor die agent in burger achtervolgde Kim Aerts

19 februari 2019

14u43 0 Begijnendijk Een twintiger uit Ekeren, die verzet aantekende tegen een veroordeling voor verkeersagressie in Begijnendijk, heeft bot gevangen. Sander B. (23) wou een nieuw proces omdat hij niet aanwezig was tijdens de behandeling. Maar een geldige reden voor zijn afwezigheid ontbrak volgens de rechter.

Sander B. (23) uit Ekeren en Matthias A. (27) uit Begijnendijk probeerden op 15 oktober 2016 met hun BMW de bestuurder van een Audi klem te rijden na een inhaalmanoeuvre van laatstgenoemde op de Liersesteenweg. Wat ze niet wisten, was dat de man in de Audi een agent in burger was. Hij was onderweg van Heist-op-den-Berg naar Leuven voor een ziekenbezoek. Op de Liersesteenweg in Begijnendijk begonnen de BMW-rijders plots haasje-over te spelen en gingen ze vol in de remmen. De 20 minuten durende achtervolging ging verder op de Aarschotsesteenweg waar de twee hun auto dwars over de weg zetten. Toen de agent probeerde te ontsnappen en een zijstraat indraaide in Begijnendijk, reed hij zich vast voor een gesloten overweg. Opnieuw wou de agent ontkomen, maar het kwam tot een aanrijding. Het slachtoffer kon zich alsnog uit de voeten maken en aangifte doen bij de politie. Dat deed de bestuurder van de BMW ook. Hij verklaarde valselijk dat iemand zijn BMW had aangereden op zijn oprit maar dat ballonnetje werd al snel doorprikt. Het kwam tot een proces maar daar daagde geen van beiden op.

12 maanden cel

De twee twintigers kregen 12 maanden cel en een boete van 600 euro. Bestuurder Matthias A. legde zich neer bij het vonnis maar zijn vriend tekende verzet aan. Volgens het Openbaar Ministerie was het verzet ongegrond. De procureur hekelde het feit dat B. meermaals uitstapte om de confrontatie aan te gaan met het slachtoffer en hem bedreigde. “Jullie hebben elkaar opgehitst en u heeft gigantische risico’s genomen. Het stuit me tegen de borst dat u uw verantwoordelijkheid niet opneemt.” Ze eiste opnieuw 12 maanden cel voor de twintiger. Volgens de verdediging bestond er geen discussie over de achtervolging maar wel over de aanrijding en de bedreigingen. “De aanrijding was een samenloop van manoeuvres van beide partijen. De schade valt niet te rijmen met de uitleg van de tegenpartij. Mijn cliënt was zelf niet de bestuurder dus het is aan de procureur om te bewijzen dat hij noodzakelijke hulp heeft verleend en dat is hier niet het geval. De bedreigingen die mijn cliënt geuit heeft, waren schandalig maar niet strafbaar”, haalde de advocaat van B. aan op de zitting. Hij vroeg ook om de morele schadevergoeding af te wijzen omdat het slachtoffer als agent gewend is aan zulke situaties.

Adreswijziging

Maar de uitleg mocht niet baten. De rechter oordeelde in een nieuw vonnis dat B. kennis had genomen van de oorspronkelijke dagvaarding en dus geen geldige reden had om afwezig te zijn tijdens de behandeling. Zijn adreswijzing gebeurde anderhalve maand na de dagvaarding. De celstraf van 12 maanden en de boete van 600 euro blijven behouden. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 1.500 euro.