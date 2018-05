Frank Cloots op lijst Samen 30 mei 2018

02u31 0

Frank Cloots, voormalig kok en kelner in onder meer 't Wit Toreke en het Kasteel van Nieuwland, komt op 14 oktober op voor Samen. Vijf jaar geleden gaf hij zijn carrière een drastische wending en stopte hij als kok. Hij stapte over naar de zorgsector. "Een andere werkomgeving maar in essentie draait het om hetzelfde: dagelijks tussen de mensen en ten dienste staan van de mensen", zegt hij. (GMA)