Florist Luc Ver Elst meester in zijn vak Geert Mertens

13 maart 2019

08u24 0

Florist Luc Ver Elst mocht uit handen van burgemeester Bert Ceulemans en het gemeentebestuur de officiële titel ‘Meester in het vak van...’ Luc is zaakvoerder van bloemenwinkel Ver Elst - Stroeckx in de Professor Scharpélaan in Betekom. Bij hem kan je terecht voor het grootste assortiment uit de streek aan verse snijbloemen in een speciaal gekoelde ruimte.

Het gemeentebestuur bekroonde ook de laureaten van de vriendelijkste handelaar van Begijnendijk en Betekom met een mand vol streekproducten.